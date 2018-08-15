Zehirmetre

Uyuşturucu kullanan taksici aracının başında sızdı. 'Bu kadarına da pes' dedirten olay geçtiğimiz Cuma İstanbul'da yaşandı. Cadde üzerine uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir taksi şoförü, aracının başında ayakta sızdı. Durumu fark eden bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Ayakta durmakta zorlanan taksicinin yürekleri burkan o haline sürücülerden ve vatandaşlardan tepki yağdı.