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Son dakika: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

tatilini kapsayan 9 gün süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak.

Bayramda ücretsiz olacak!
tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişlerin ücretsiz olmasına ilişkin karar 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve 'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 08:13
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