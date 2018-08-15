En iyi ilaç cinsel perhiz

genç erkeklerde sık cinsel ilişkiler sende olduğu gibi sperm veya meni azalmasına neden olabilir. Kuru orgazm denilen bu durumda orgazm sonrası meni gelmemesi söz konusu olabilir.Cinsel ilişki sıklığını belli bir süre azaltmanız doğru olur. Kalıcı rahatsızlıklarda bazen normal bazen hiç meni gelmemesi pek sık rastlanmaz.İdrar kesesi kanserlerinde, sperm kanalı tıkanmalarında, şeker ve hipertansiyon hastalıkları tedavilerinde, bu şikayet gelişebilir.