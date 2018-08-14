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: 'da otobüs devrildi

haberi: 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bursada otobüs devrildi

'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.

Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Bölgeye polis ve itfaiye ile ekipleri sevk edildi.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 21:20
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