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Miras gösterisi!

Miras gösterisi!
Tunus'ta yüzlerce kişi, parlamentoda oylamaya sunulacak " kadın erkek eşitliği" teklifine destek amacıyla gösteri yaptı. Ulusal Kadın Bayramı dolayısıyla aralarında Halk Cephesi, Tunus Proje Partisi ve Ulusal Özgürlükler ve Eşitlik Kampanyası'nın da bulunduğu siyasi partilerin çağrısına karşılık veren Tunuslular, başkentteki Habib Burgiba Caddesi'nde toplandı. "Mirasta eşitlik lütuf değil haktır" ve "Biz Tunus'un hor görülemez kadınlarıyız" sloganları atan göstericiler, "Özgürlüğün olmadığı cumhuriyete hayır" ve "Anayasal haklarımızın fiiliyata dökülmesini istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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