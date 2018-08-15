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En çevreci üniversite

’te “çevreci, yeşil ve sıfır emisyonlu kampüs” hedefiyle yola çıkan (), bir ilki başardı. HKÜ, elektrik ihtiyacının tamamına yakınını yenilenebilir teknolojilerini kullanarak güneşten elde ediyor

En çevreci üniversite
Hasan Kalyoncu Üniversitesi olağanüstü bir projeye imza attı. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin çatısına ve 20 dönümlük kampüs arazisine 1,2 megavat gücünde güneş si santrali kuran üniversite, elektrik ihtiyacının tamamına yakınını buradan karşılamaya başladı. Bu sayede yılda 45 bin ağaç kadar karbondioksit emisyonunu azaltılabiliyor. Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 'nin ilk vakıf üniversitesi olduklarını anımsatarak, çok iyi bir üniversite olmanın yanı sıra iyi bir kampüs üniversitesi olmayı hedeflediklerini söyledi.



Yılmaz, "Çevreci olmak zorundayız. Üniversitelerin topluma ve sanayicilere önderlik etmesi lazım. Bunun yapılabileceğini ve uygun bir verimle çalışılabileceğini göstermek için bir planlama yaptık" dedi ve ekledi:

GÜNEŞ TARLASI
Elektrik sarfiyatımızı hesapladık ve bunu sağlayacak bir güneş enerjisi yatırımı ne olmalı diye çalışmaya başladık. Yeşil, çevreci ve sıfır emisyonlu bir kampüs istiyoruz. Bu bizim parolamız. Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısını bu konseptte yaptık. 200 kilovatlık bir yatırımla bunu hallettik. O çalışmaya başlayınca kampüsün en ucuna, 20 dönüm araziye güneş tarlası kurduk. Kampüsümüzün ihtiyacının yüzde 100'e yakınını güneşten sağlıyoruz...



Prof. Dr. Yılmaz, gündüz saatlerinde üniversitenin ihtiyacından fazla üretim yapıldığını, bunu şebekeye vererek, önemli miktarda gelir de elde ettiklerine dikkati çekti.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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