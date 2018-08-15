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yavrusu kafasını tenekeye sıkıştırdı

'ın ilçesinde aç kalan yavru doğada yemek ararken içinde yemek olabileceğini düşündüğü tenekeye kafasını sıkıştırdı.

Görenler gözlerine inanamadı!

ilçesinde minibüsçülük yapan Celal Yalçın ve Sait Yalçın, Cürek mevkisinde kafasını tenekeye sıkıştırmış yavrusuyla karşılaştı. Kafasındaki tenekeyi çıkarmaya çalıştığını fark eden vatandaşlar yavru ayıya yardım etmek üzere yakalayarak kontrol altına aldı. Yavru ayıyı kontrol altına alan vatandaşlar ayının tenekeye sıkışan kafasını kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Kafasındaki tenekeden kurtulan ayı daha sonra tedavisinin ardından tekrar doğal hayatına bırakıldı.

Cep telefonu ile kaydedilen ayının tenekeye kafasını sıkıştırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Vatandaşların yavru ayıyı kurtarma çalışmaları vatandaşların beğenisini kazandı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 12:10
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