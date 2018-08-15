MURAT YILDIRIM'IN YORUMU

Kim Milyoner Olmak İster'de "Çin Seddi" sorusuna iki joker hakkını kullanan yarışmacı, sosyal medyada gündem olmuştu. Gündemde çok konuşulan olaya yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Orada öküz altında buzağı aramak isterken, öyle bir yanıt geldi. Ben de bu duruma çok şaşırdım" açıklamasını yaptı.

YARIŞMACI KURGU SÖYLENTİLERİNE CEVAP VERMİŞTİ

Yarışma sonrası twitter da çok konuşulanlar listesine giren olayın reklam olduğu da çıkan haberler arasındaydı. Yarışmacı Su Ayhan sosyal medya üzerinden olayın kurgu olduğu iddialarına cevap vermişti. Ayhan "Bana yarışmada üç tane joker hakkı tanınıyor. Ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez." diye açıklamıştı.