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Kim Milyoner Olmak İster'in olay sorusuna ilk kez yorum yaptı!

Atv'nin en çok izlenen programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız ki '' sorusu olay olmuştu. Kim Milyoner Olmak İster programının sunucusu o soru ve yarışmacı hakkında ilk kez yorum yaptı. İşte Murat Yıldırım'ın Çin Seddi sorusuna yaptığı yorum...

MURAT YILDIRIM'IN YORUMU

Kim Milyoner Olmak İster'de "" sorusuna iki joker hakkını kullanan yarışmacı, da gündem olmuştu. Gündemde çok konuşulan olaya yarışmanın sunucusu 'dan açıklama geldi. Yıldırım, "Orada öküz altında buzağı aramak isterken, öyle bir yanıt geldi. Ben de bu duruma çok şaşırdım" açıklamasını yaptı.

YARIŞMACI KURGU SÖYLENTİLERİNE CEVAP VERMİŞTİ

Yarışma sonrası twitter da çok konuşulanlar listesine giren olayın reklam olduğu da çıkan haberler arasındaydı. Yarışmacı Su Ayhan sosyal medya üzerinden olayın kurgu olduğu iddialarına cevap vermişti. Ayhan "Bana yarışmada üç tane joker hakkı tanınıyor. Ve ben bunu babamın jokeriymiş gibi istediğim gibi kullanırım. Bu sizi ilgilendirmez." diye açıklamıştı.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 13:03
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