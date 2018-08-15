Elazığ 'da ağzına aldığı iğnelerle balonları patlamaya çalışırken üstüne kedi atlaması sonucu korkan ve 15 iğneyi yutan 17 yaşındaki Hülya Dolanbay , tedavi altına alındı. 3'ü kolonoskopi, 3'ü de doğal yolla çıkan iğnelerden geriye kalan 9'u için hastanın takibe alındığı duruma göre müdahale edileceği bildirildi.Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla beraber oyun oynayan Hülya Dolanbay, yere uzanarak ağzına 15 tane toplu ve dikiş iğnesi aldı. İğneleri balona fırlatarak patlatmaya çalışırken üzerine bir anda kedinin sıçramasıyla korkan Dolanbay, ağzındaki 15 iğneyi yuttu. Korkudan ailesine durumdan bahsetmeyen Dolanbay, diğer gün karın ağrı sıyla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada durumu doktorlara söyleyen Dolanbay, tedavi altına alındı. İğnelerde 3'ü doğal yol ile çıkarken, midede ve ince bağırsakta bulunan 3 iğne de endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Kalan 9 iğnenin bağırsağın ilerisinde ve kalın bağırsakta olduğu öğrenilen Dolanbay, gözlem altına alındı. Gözlem sonucunda doğal yolla çıkmayan iğnelerin, kolonoskopi yöntemi ile alınacağı bildirildi.Dışarıda arkadaşlarıyla oynadığını belirten Hülya Dolanbay, "Ağzıma 15 tane iğneyi aldım. Sonra yerde uzanarak balon patlatmaca oynayacaktık. Balona atarken birdenbire kedi üzerime atladı. Ne yapacağımı bilemedim. Birden hepsini yutmaya başladım. Aileme söyleyemedim. Karın ağrım vardı. Bir gün sonra acile geldim" dedi.

SAPLANAN İĞNELER ÇIKARILDI

Hastanın dün akşam saatlerinde geldiğini belirten Çocuk Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Doğan, "Arkadaşlarıyla sokakta ağzına 15 tane dikiş ve toplu iğne alarak balon patlatmaca oyunu oynuyorlarmış. O esnada hastamızın üzerine bir kedinin fırlaması nedeniyle 15 tane iğnenin tümünü yutuyor. Hastamız bize akşam saatlerin iğne yutma şikayetiyle geldi. İzleme aldık. Şuanda gözetimimiz altında. Yaklaşık olarak 24 saat izlememize rağmen iğnelerin bazıları bağırsakta ve mide de olduğundan dolayı endoskopi yaptık. Mideye ve ince bağırsağa saplanmış olan iğneleri çıkardık" diye konuştu.





3 tane iğneyi çıkardıklarını aktaran Prof.Dr. Doğan, "3 tane de hastamız dışkıyla çıkardı. Geri kalan henüz bağırsakta. Onları da çok yakın zamanda inşallah kolonoskopi ile çıkarma eğilimine gideceğiz. Toplam 15 tane iğne yutmuştu. Bunların bazıları toplu iğne bazıları da dikiş iğnesiydi. Dikiş iğnelerini çıkarırken biraz zorlandık. Çünkü herhangi bir ucunda tutacak yer olmadığından çıkarırken hastamız biraz incinmiş olabilir. Ama hepsini başarıyla çıkardık. Şuanda mide ve ince bağırsak üst kısmında kalan iğne yok. Geri kalanlar bağırsağın son kısmında. Onları da birkaç saat izleyip hastamız kendi dışkıyla çıkaramazsa kolonoskopi ile çıkarma eğilimine gideceğiz" şeklinde konuştu.