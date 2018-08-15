Araba fiyatına paşa!

Kütahya'da canlı hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 60 kiloluk kurbanlık 'Paşa' için birçok kişi teklif verdi. Ancak besici Ali Mercan, fiyatı düşük buldu. Mercan'ın gözü gibi baktığı 'Paşa' sonunda 25 bin 500 liraya otomobil fiyatına satıldı. Mercan, "2,5 yıldır besliyorum. Alan hayrını görsün" dedi.