Yol Durumu
  1. Elinin körü
  2. Baraj minaresi

Araba fiyatına paşa!

Araba fiyatına paşa!
Kütahya'da canlı hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton 60 kiloluk kurbanlık 'Paşa' için birçok kişi teklif verdi. Ancak besici Ali Mercan, fiyatı düşük buldu. Mercan'ın gözü gibi baktığı 'Paşa' sonunda 25 bin 500 liraya otomobil fiyatına satıldı. Mercan, "2,5 yıldır besliyorum. Alan hayrını görsün" dedi.
Etiketler:
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar