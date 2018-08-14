Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Leyan Tame (6) henüz 2 yaşındayken komşularının evine isabet eden bomba nedeniyle duyma yeteneğini büyük oranda kaybetti. Tame ailesi, kızlarının işitme yetisini kaybettiğinden habersiz Türkiye'ye sığınarak Osmaniye'ye yerleşti. Leyan'ın 4 ay önce bir aracın kendilerine çaldığı kornaya tepki vermediğini fark eden aile, yetkililerden yardım istedi. Türkiye'de yetkililerce temin edilen işitme cihazı sayesinde Leyan, yeniden sesleri işitti. Sessiz dünyası Türkiye'de şenlenen küçük kız, "Çok mutluyum" dedi.
Türkiye ses verdi
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.