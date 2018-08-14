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ses verdi

Türkiye ses verdi
Suriye'nin Halep kentinde yaşayan Leyan Tame (6) henüz 2 yaşındayken komşularının evine isabet eden bomba nedeniyle duyma yeteneğini büyük oranda kaybetti. Tame ailesi, kızlarının işitme yetisini kaybettiğinden habersiz 'ye sığınarak 'ye yerleşti. Leyan'ın 4 ay önce bir aracın kendilerine çaldığı kornaya tepki vermediğini fark eden aile, yetkililerden yardım istedi. Türkiye'de yetkililerce temin edilen işitme cihazı sayesinde Leyan, yeniden sesleri işitti. Sessiz dünyası Türkiye'de şenlenen küçük kız, "Çok mutluyum" dedi.
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