Yol Durumu
  1. Aşk kırmızısı

Kadınlar dikkat! Sistit sinsi ilerliyor

Takvim yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugünkü köşesinde sizden gelen soruları cevaplandırdı. İşte sağlıkla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları...


Nafiz Hocam, sıkıntım büyük. Benim hanım tam ilişki sırasında gaz çıkarıyor. Beni rahatsız ediyor. Dikkatimi dağıtıyor.
Boşalıyorum. İş bitiyor. Ne ilaç kullanmalıyım?
CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder.
İlişki öncesi gaz birikmesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Muhtemelen kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri, yedikleri, hareketleri gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeni ile erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında bu durumun olabileceğini düşünerek dikkatinizi yoğunlaştırırsanız iyileşme sağlayabilirsiniz.
Bunun için hemen ilaç kullanma.
Etiketler: , , ,
  • 14 Ağustos 2018, Salı 08:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar