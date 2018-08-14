Kadınlar dikkat! Sistit sinsi ilerliyor

Nafiz Hocam, sıkıntım büyük. Benim hanım tam ilişki sırasında gaz çıkarıyor. Beni rahatsız ediyor. Dikkatimi dağıtıyor.
Boşalıyorum. İş bitiyor. Ne ilaç kullanmalıyım?
CİNSEL ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarak bağırsakların belli bölgelerinde gaz birikmesi oluyorsa beden tahliye eder.
İlişki öncesi gaz birikmesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Muhtemelen kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri, yedikleri, hareketleri gaz birikimini arttırabilir. İlişki sırasındaki bu durum nedeni ile erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında bu durumun olabileceğini düşünerek dikkatinizi yoğunlaştırırsanız iyileşme sağlayabilirsiniz.
Bunun için hemen ilaç kullanma.
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