Kadınlar dikkat! Sistit sinsi ilerliyor

ilişki sırasında hareket ve pozisyona bağlı olarakbelli bölgelerindeoluyorsa beden tahliye eder.İlişki öncesi gaz birikmesi, varsa tahliye edilmesi uygun tedbir olacaktır. Muhtemelen kendisi de bu durumdan haz etmiyordur. Günlük hayatta bağırsak hareketleri, dışkılama özellikleri, yedikleri, hareketleri gaz birikimini arttırabilir.i bu durum nedeni ile erken boşalmanız doğal. Siz de ilişki sırasında bu durumundikkatinizi yoğunlaştırırsanız iyileşme sağlayabilirsiniz.