Bayram boyunca dikkat etmeniz gereken 8 öneri

Kurban bayramında özellikle artan et tüketimi ve her gün fazlaca yenen tatlılar, sağlığı olumsuz etkiliyor ve kilo alımını kaçınılmaz hale getiriyor. Bu nedenle özellikle yüksek tansiyon, kalp - damar, şeker ve mide rahatsızlığı olanların dikkatli davranması gerekiyor. Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, Kurban bayramını sağlıklı bir şekilde ve kilo almadan geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.