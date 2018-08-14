Bayram boyunca dikkat etmeniz gereken 8 öneri

Kurban bayramında özellikle artan et tüketimi ve her gün fazlaca yenen tatlılar, sağlığı olumsuz etkiliyor ve kilo alımını kaçınılmaz hale getiriyor. Bu nedenle özellikle yüksek tansiyon, kalp - damar, şeker ve mide rahatsızlığı olanların dikkatli davranması gerekiyor. Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik, Kurban bayramını sağlıklı bir şekilde ve kilo almadan geçirmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.
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