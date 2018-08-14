İlkokul mezunu Cevat Kenanoğlu, evinin alt katını çocuklar için kütüphane yaptı. Zonguldaklı 71 yaşındaki Kenanoğlu, ilk işçi kafilesiyle gittiği Almanya'da 41 yıl çalıştı. Emekli olduktan sonra Ereğli'deki köyüne dönüp burada yaşamaya başladı. Kitap okumayı çok seven yaşlı adam, evinin alt katını çocuklar için kütüphane yaptı. Köydeki çocukların 'eğitim dede' dediği Kenanoğlu, "Bu, Türkiye'ye örnek olacak. Kütüphane olmayan köylere, kütüphaneler açılsın. Kütüphaneler, kapanmasın. İnsanların bilgi dağarcıkları, kapanmasın" açıklamasını yaptı.
Tüm gününü çocuklarla geçiren örnek dede, çevre köylere de kütüphane açmayı planladığını vurguladı. "İyi okumak ve kendimizi iyi yetiştirmek gerekli. Mimar olacağız. Doktor, savcı, hakim, avukat, öğretmen olacağız. Çevreci olacağız. Buradaki kitapları ben yaptım ama çocukların hepsi. Hep beraber okuyacağız, yetişeceğiz" ifadesini kullandı.
Tüm gününü çocuklarla geçiren örnek dede, çevre köylere de kütüphane açmayı planladığını vurguladı. "İyi okumak ve kendimizi iyi yetiştirmek gerekli. Mimar olacağız. Doktor, savcı, hakim, avukat, öğretmen olacağız. Çevreci olacağız. Buradaki kitapları ben yaptım ama çocukların hepsi. Hep beraber okuyacağız, yetişeceğiz" ifadesini kullandı.
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