Ok gibi saplandı!

Akılalmaz kaza dün İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Berk Kılıç'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada bariyerlerden fırlayan demir karşı yönden gelen Ahmet Ulaş'ın aracının camından ok gibi içeri girdi.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası çevredekiler, LPG'li araca yangın söndürücüleriyle müdahale etti. Kazayı sürücü, hafif şekilde atlattı. Camına demir parçası saplanan araçtakiler şok geçirdi.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası çevredekiler, LPG'li araca yangın söndürücüleriyle müdahale etti. Kazayı sürücü, hafif şekilde atlattı. Camına demir parçası saplanan araçtakiler şok geçirdi.
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