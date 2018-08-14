Obezite ömürden çalıyor

Yanlış beslenme, hareketsizlik obeziteye davetiye çıkartıyor. Modern çağın hastalıklarından obezite, kanser gelişimini tetikliyor. Kek, kurabiye, patates kızartması, hamburger gibi fastfood yiyecekler, kola, meyve suyu ve diğer içecekler obeziteye neden oluyor. Obeziye, ömrü de kısaltıyor. Alınan kalori, harcanan kaloriden daha fazla olursa, aradaki fark kadar kalori, vücutta yağ olarak depolanıyor. Vücudun yapı ve işleyişini bozan obezite, organların erken yaşlanmasına neden oluyor. Diyabet, kalp ve damar hastalıklarına, kanser ve cinsel yetersizliğe yol açıyor. Obeziteyle birlikte oluşan aşırı yağlanma, erkeklerde cinsel isteksizliğe neden oluyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, obeziteyle ilgili bilinmesi gerekenleri, sizler için anlatıyor...
KARBONHİDRATA DİKKAT
Obezitenin tek nedenini, sadece öğünden sonra ortaya çıkan insülin yükselmesi oluşturmuyor. Aşırı kalorilerin yavaş yavaş emilimi de obeziteye yol açıyor. Sonuçta bütün fazla kaloriler yağ olarak depolanıyor. Hayvansal proteinlerden kaçınmak; bitkisel protein almak; karbonhidratlarla birlikte protein tüketmemek insülin cevabını azaltıyor. Yüksek insülin, yüksek risk anlamına geliyor.
KALBİ BİTİRİR...
Ciddi bir sağlık sorunu olan obezite, başka hastalıklara da neden oluyor. Kanser, kalp yetmezliği, karaciğer yağlanması, kolesterol ve uyku apnesi obeziteyle birlikte görülüyor. Böbrekleri bitiriyor. Hipertansiyona yakalanma riskini artırıyor.
LİFLİ BESLENMELİ
Obezitenin önlenmesinde liften zengin bir beslenme tarzı büyük önem taşıyor. Liftten zengin bir beslenme iştahı azaltıyor, mideyi dolduruyor, kilo almayı önlüyor. Hiçbir besin değeri olmayan fruktozdan zengin mısır şuruplarından yapılmış kolalı ve tatlı içecekler obezitenin en önemli nedenini oluşturuyor. Obezite hastalarının sebze, meyve, tam tahıllar ve kuru baklagiller lif içeriği yüksek yiyecekleri tercih etmesi gerekiyor. Sabah dengeli bir kahvaltı, gün içinde uzun bir süre tokluk hissi yaratarak obezite gelişmesini engelliyor. Kahvaltı yapmamak gün içinde sık sık acıkmaya ve gereksiz kalori almaya neden oluyor.
4 BEYAZDAN UZAK DURUN
Şeker, un, yağ, peynir, tuz, obeziteye neden oluyor. Obezitede asıl sorunu, 'ne kadar' ve 'ne yenildiği' oluşturuyor. Obezite tedavisinde temel amacı, obeziteye neden olan gıdaların tamamen terk edilmesi oluşturuyor. Besin yönünden zengin, lifi bol bir diyet rejimi ömrü uzatıyor.
Şeker, un, yağ, peynir, tuz, obeziteye neden oluyor. Obezitede asıl sorunu, 'ne kadar' ve 'ne yenildiği' oluşturuyor. Obezite tedavisinde temel amacı, obeziteye neden olan gıdaların tamamen terk edilmesi oluşturuyor. Besin yönünden zengin, lifi bol bir diyet rejimi ömrü uzatıyor.
NASIL ÖNLENİR?
Trans ve doymuş yağ içeren hayvansal ürünler sınırlı kullanılmalı.
Ekmek, pirinç, makarna uzak durulmalı.
Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmeli.
Pasta, börek, bisküvi, hamur içi ve tatlılardan sakınılmalı.
Kahvaltı ve erken akşam yemeği olmak üzere iki ana öğün yapılmalı.
Temel öğünlerde küçük porsiyonlar yavaş yavaş tüketilmeli.
Egzersiz ve spor yapılmalı.
Uyku, beslenme ve tuz kısıtlamasına dikkat edilmeli. Tuz kullanımında aşırıya kaçılmamalı.
Prof.Dr.Osman Erk
KARBONHİDRATA DİKKAT
Obezitenin tek nedenini, sadece öğünden sonra ortaya çıkan insülin yükselmesi oluşturmuyor. Aşırı kalorilerin yavaş yavaş emilimi de obeziteye yol açıyor. Sonuçta bütün fazla kaloriler yağ olarak depolanıyor. Hayvansal proteinlerden kaçınmak; bitkisel protein almak; karbonhidratlarla birlikte protein tüketmemek insülin cevabını azaltıyor. Yüksek insülin, yüksek risk anlamına geliyor.
KALBİ BİTİRİR...
Ciddi bir sağlık sorunu olan obezite, başka hastalıklara da neden oluyor. Kanser, kalp yetmezliği, karaciğer yağlanması, kolesterol ve uyku apnesi obeziteyle birlikte görülüyor. Böbrekleri bitiriyor. Hipertansiyona yakalanma riskini artırıyor.
LİFLİ BESLENMELİ
Obezitenin önlenmesinde liften zengin bir beslenme tarzı büyük önem taşıyor. Liftten zengin bir beslenme iştahı azaltıyor, mideyi dolduruyor, kilo almayı önlüyor. Hiçbir besin değeri olmayan fruktozdan zengin mısır şuruplarından yapılmış kolalı ve tatlı içecekler obezitenin en önemli nedenini oluşturuyor. Obezite hastalarının sebze, meyve, tam tahıllar ve kuru baklagiller lif içeriği yüksek yiyecekleri tercih etmesi gerekiyor. Sabah dengeli bir kahvaltı, gün içinde uzun bir süre tokluk hissi yaratarak obezite gelişmesini engelliyor. Kahvaltı yapmamak gün içinde sık sık acıkmaya ve gereksiz kalori almaya neden oluyor.
4 BEYAZDAN UZAK DURUN
Şeker, un, yağ, peynir, tuz, obeziteye neden oluyor. Obezitede asıl sorunu, 'ne kadar' ve 'ne yenildiği' oluşturuyor. Obezite tedavisinde temel amacı, obeziteye neden olan gıdaların tamamen terk edilmesi oluşturuyor. Besin yönünden zengin, lifi bol bir diyet rejimi ömrü uzatıyor.
Şeker, un, yağ, peynir, tuz, obeziteye neden oluyor. Obezitede asıl sorunu, 'ne kadar' ve 'ne yenildiği' oluşturuyor. Obezite tedavisinde temel amacı, obeziteye neden olan gıdaların tamamen terk edilmesi oluşturuyor. Besin yönünden zengin, lifi bol bir diyet rejimi ömrü uzatıyor.
NASIL ÖNLENİR?
Trans ve doymuş yağ içeren hayvansal ürünler sınırlı kullanılmalı.
Ekmek, pirinç, makarna uzak durulmalı.
Sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmeli.
Pasta, börek, bisküvi, hamur içi ve tatlılardan sakınılmalı.
Kahvaltı ve erken akşam yemeği olmak üzere iki ana öğün yapılmalı.
Temel öğünlerde küçük porsiyonlar yavaş yavaş tüketilmeli.
Egzersiz ve spor yapılmalı.
Uyku, beslenme ve tuz kısıtlamasına dikkat edilmeli. Tuz kullanımında aşırıya kaçılmamalı.
Prof.Dr.Osman Erk
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