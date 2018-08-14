Nafaka düşer mi

Eski eşim oğlumun nafakasını türlü bahaneler uydurarak, ödemek istemiyor. En azından biraz daha az ödemek için çabalıyor. Aldığım nafaka 1500 lira, maaşı ise 13 bin lira. Üç aydır yüzde 30 az ödüyor. Bu konuda ne yapabilirim?
BOŞANMA veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya arttırılmasını talep edebilir. Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.
Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir." Şeklinde olup nafaka ödememe suçunu düzenlemektedir. Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.
KOYUNLARIM ÇALINDI
Köyde yaşıyorum. Koyunlarım çalındı. Çalan kişiyi de gayet iyi biliyorum. Ancak dava açmadan bu işin çözümü olmayacak.
Mahkeme bana "ispatla" dediğimde ne yapacağımı da bilmiyorum. Şaşırdım kaldım.
OLAYINIZ Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve devamı maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğundan cezai bir soruşturmaya tabi olacaktır. İşin cezai kısmı için tarafınızın ispat yükümlülüğü yoktur, polise giderek suç duyurusunda bulunmanız, şüphelendiğiniz kişiyle ilgili bilgiler vermeniz halinde polis gerekli soruşturmayı yaparak koyunlarınızı çalanın kim olduğunu bulmaya çalışacaktır. Eğer savcılık emriyle polis soruşturması sonunda hırsızın kim olduğu ortaya çıkarsa bu kişi hakkında kamu davası açılacaktır.
Ayrıca dava sonunda ceza alırsa, tazminat davası da açma hakkınız var.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR
Ayrıldığım eşimle yeniden bir araya gelme ihtimalimiz oldu.
Evlilik sözleşmesi istiyorum.
Bu konuda nasıl bir sözleşme yapmalıyım?
TÜRK Medeni Kanunu gereği eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde her iki eşin de eşit hakkının olduğu bir rejimdir. Fakat yine taraflar kendi aralarında yapacakları bir evlilik sözleşmesi ile mal rejimini değiştirebilirler. Evlilik birliği içinde edindiğiniz malları eşinizle paylaşmak istemiyorsanız, halk arasındaki tabiri ile evlilik sözleşmesi yaparak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini değiştirerek Mal Ayrılığı rejimine geçebilirsiniz. Mal ayrılığı rejimi özetle herkesin kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olduğu, ayrılık halinde de malların paylaşılmadığı bir rejimdir. Türk Medeni Kanunu'nun 242.
Maddesi'nde düzenlenen Mal Ayrılığı rejimi gereğince eşler yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf hakkını korur.
Evlilik sözleşmesini evlenmeden önce veya evlendikten sonra noterde yapmanız gerekmektedir.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
BOŞANMA veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya arttırılmasını talep edebilir. Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz.
Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir." Şeklinde olup nafaka ödememe suçunu düzenlemektedir. Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.
KOYUNLARIM ÇALINDI
Köyde yaşıyorum. Koyunlarım çalındı. Çalan kişiyi de gayet iyi biliyorum. Ancak dava açmadan bu işin çözümü olmayacak.
Mahkeme bana "ispatla" dediğimde ne yapacağımı da bilmiyorum. Şaşırdım kaldım.
OLAYINIZ Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve devamı maddelerinde düzenlenen hırsızlık suçunu oluşturduğundan cezai bir soruşturmaya tabi olacaktır. İşin cezai kısmı için tarafınızın ispat yükümlülüğü yoktur, polise giderek suç duyurusunda bulunmanız, şüphelendiğiniz kişiyle ilgili bilgiler vermeniz halinde polis gerekli soruşturmayı yaparak koyunlarınızı çalanın kim olduğunu bulmaya çalışacaktır. Eğer savcılık emriyle polis soruşturması sonunda hırsızın kim olduğu ortaya çıkarsa bu kişi hakkında kamu davası açılacaktır.
Ayrıca dava sonunda ceza alırsa, tazminat davası da açma hakkınız var.
EVLİLİK SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR
Ayrıldığım eşimle yeniden bir araya gelme ihtimalimiz oldu.
Evlilik sözleşmesi istiyorum.
Bu konuda nasıl bir sözleşme yapmalıyım?
TÜRK Medeni Kanunu gereği eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde her iki eşin de eşit hakkının olduğu bir rejimdir. Fakat yine taraflar kendi aralarında yapacakları bir evlilik sözleşmesi ile mal rejimini değiştirebilirler. Evlilik birliği içinde edindiğiniz malları eşinizle paylaşmak istemiyorsanız, halk arasındaki tabiri ile evlilik sözleşmesi yaparak yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimini değiştirerek Mal Ayrılığı rejimine geçebilirsiniz. Mal ayrılığı rejimi özetle herkesin kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olduğu, ayrılık halinde de malların paylaşılmadığı bir rejimdir. Türk Medeni Kanunu'nun 242.
Maddesi'nde düzenlenen Mal Ayrılığı rejimi gereğince eşler yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf hakkını korur.
Evlilik sözleşmesini evlenmeden önce veya evlendikten sonra noterde yapmanız gerekmektedir.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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