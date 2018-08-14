Osmaniye Kadirli'de yaşayan 12 yaşındaki Azra Çiftçioğlu, annesinin kanser hastası arkadaşından etkilendi. Kanser hastaları için saçını bağışlamaya karar verdi. Özenle uzattığı saçlarını kestirip, Kanser Savaşçıları Derneği'ne teslim etti. Yaptığı hareketle gönüllere dokunan küçük kız, "Ben bu saçları kanser hastaları için kestirdim. Bir daha uzatıp yine kanser hastaları için kestireceğim. Aslında saçlarıma kıyamazdım ama annemin bir arkadaşı kanser olup saçları dökülünce ondan çok etkilendim" dedi.
İyilik saçtı
12 yaşındaki Azra, saçlarını kanser hastaları için bağışladı
Etiketler: Osmaniye , osmaniye kadirli , kanser
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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