Yol Durumu
  1. Obezite ömürden çalıyor
  2. Örnek dede!

İyilik saçtı

12 yaşındaki Azra, saçlarını hastaları için bağışladı

İyilik saçtı
Osmaniye Kadirli'de yaşayan 12 yaşındaki Azra Çiftçioğlu, annesinin hastası arkadaşından etkilendi. Kanser hastaları için saçını bağışlamaya karar verdi. Özenle uzattığı saçlarını kestirip, Kanser Savaşçıları Derneği'ne teslim etti. Yaptığı hareketle gönüllere dokunan küçük kız, "Ben bu saçları kanser hastaları için kestirdim. Bir daha uzatıp yine kanser hastaları için kestireceğim. Aslında saçlarıma kıyamazdım ama annemin bir arkadaşı kanser olup saçları dökülünce ondan çok etkilendim" dedi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar