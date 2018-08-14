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İşte insanlık

İçi para dolu cüzdanını kaybeden Azeri Seydiyev, borç para toplamaya başladı. Bu sırada polis, içinden çıkan indirim kartı sayesinde çantanın sahibine ulaştı.

İşte insanlık
Azeri (36), tatil için 'ya gitti. Tramvayda cüzdanını kaybetti. Cüzdanını bulamayan Seydiyev, ülkesine dönmek için para toplamaya başladığı sırada gelen telefonla sevindi. binen bir vatandaş, bulduğu erkek cüzdanını polise teslim etti. Polis, içinden 800 dolar, 925 TL, 15 Rus Rublesi ve Elnur Seydiyev'e ait kimlik çıkan cüzdanın sahibini bulmak için harekete geçti.

Cüzdanda bir indirim kartı bulan polis Mustafa Sayın, mağazayla iletişime geçti. Kart numarasını verip Seydiyev'e ulaşabilecekleri bir iletişim numarası isteyen polisin çabası sonuç verdi. Verilen cep telefonu numarasını arayan Sayın, Seydiyev'i polis merkezine davet etti. Cüzdanını teslim alan Seydiyev, Türk milletinin yardımseverliğine bir kere daha şahit olduğunu söyledi.
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