Hayat arkadaşı

Kalp hastalığı ve prostat kanseri ile mücadele eden çiftin aşkı, filmlere konu olacak cinstendi. İzmir'de yaşayan Cemal-Beyhan Tekün çifti, 36 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Büyük bir aşkla birbirine bağlanan çift, 17 yıl boyunca hastalıklarla mücadele etti. 2001 yılında rahatsızlanan Beyhan Tekün'ün kalp hastası olduğu belirlendi. Talihsiz kadın, ilaç tedavisinin yetersiz olması nedeniyle 2008 yılında kalp nakil listesine yerleşti. Olumsuzluklar birbiri ardında geldi. Hastalığı ilerleyen Tekün'e kalp destek cihazı takılmasına karar verildi. Bu dönemde en büyük destekçisi, eşiydi. Cemal Tekün, karısının tüm bakımını üstlendi. Ancak üzüntüden rahatsızlanan talihsiz adamın, prostat kanseri olduğunu belirlendi. Ameliyat edilen Tekün, bu süreçte de eşini yalnız bırakmayarak aşkın gücünü herkese gösterdi. Ancak Beyhan Tekün'ün durumu, 10 ay önce kötüleşti.
'YEDEK KALBİ OLURUM'
Hastaneye yatırılan talihsiz kadının kalp nakli olması gerektiğini belirtildi. Hayat arkadaşının her şeyiyle ilgilenen Cemal Tekün, eşini çok sevdiğini söyledi. "Yola çıkarken söz verdik, iyi günde, sağlıkta, hastalıkta diye. Bu hastalığı yenebilmek için eşimin yedek kalbi olarak devreye girdim. Onun çalışmayan kalbi olmaya çalıştım. Nakil olduktan sonra kendisi daha iyi olacak, özlediğimiz günlere kavuşacağız" dedi. Beyhan Tekün ise şunları söyledi: "Bana bebek gibi bakıyor. Eşim kalbim değil, her şeyim oluyor..."
'YEDEK KALBİ OLURUM'
Hastaneye yatırılan talihsiz kadının kalp nakli olması gerektiğini belirtildi. Hayat arkadaşının her şeyiyle ilgilenen Cemal Tekün, eşini çok sevdiğini söyledi. "Yola çıkarken söz verdik, iyi günde, sağlıkta, hastalıkta diye. Bu hastalığı yenebilmek için eşimin yedek kalbi olarak devreye girdim. Onun çalışmayan kalbi olmaya çalıştım. Nakil olduktan sonra kendisi daha iyi olacak, özlediğimiz günlere kavuşacağız" dedi. Beyhan Tekün ise şunları söyledi: "Bana bebek gibi bakıyor. Eşim kalbim değil, her şeyim oluyor..."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.