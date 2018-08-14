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Dolar yağmuru

Arap, İngiliz ve ler, ’un ünlü ’lerine akın etti. , Chanel ve Hermes’e girmek için birbirleriyle yarışan zengin ler, milyonlarca dolarlık alışveriş yaptı

Dolar yağmuru
Zorlu Center ve , dün akınına uğradı. Dünyanın en pahalı markaları olarak bilinen , Cartier, Chanel ve Hermes, dün tarihi günlerinden birini yaşadı. 'daki lüks 'lerdeki mağazalarının önünde kuyruk olan Arap, İngiliz ve ler, 12 saat içinde milyonlarca dolarlık alışveriş yaptı.



4 bin dolarlık Chanel, 3 bin dolarlık Louis Vuitton çantalar için adeta birbirlerini ezen turistlerin büyük bir bölümü nakit kullandı. Louis Vuitton mağazasının önündeki kuyrukta Çinli bir çift için bekleyen 22 yaşındaki Orhan isimli bir İstanbullu ile de konuştu. Çinli çiftin kuyrukta kendisi beklerken bir başka mağazada alıveriş yaptığını söyleyen Orhan, " alışveriş için en uygun yer" dedi.

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