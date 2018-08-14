Dolar yağmuru

Zorlu Center ve İstinye Park, dün turist akınına uğradı. Dünyanın en pahalı markaları olarak bilinen Louis Vuitton, Cartier, Chanel ve Hermes, dün tarihi günlerinden birini yaşadı. İstanbul'daki lüks avm'lerdeki mağazalarının önünde kuyruk olan Arap, İngiliz ve Alman turistler, 12 saat içinde milyonlarca dolarlık alışveriş yaptı.
4 bin dolarlık Chanel, 3 bin dolarlık Louis Vuitton çantalar için adeta birbirlerini ezen turistlerin büyük bir bölümü nakit kullandı. Louis Vuitton mağazasının önündeki kuyrukta Çinli bir çift için bekleyen 22 yaşındaki Orhan isimli bir İstanbullu ile de konuştu. Çinli çiftin kuyrukta kendisi beklerken bir başka mağazada alıveriş yaptığını söyleyen Orhan, "Türkiye alışveriş için en uygun yer" dedi.
4 bin dolarlık Chanel, 3 bin dolarlık Louis Vuitton çantalar için adeta birbirlerini ezen turistlerin büyük bir bölümü nakit kullandı. Louis Vuitton mağazasının önündeki kuyrukta Çinli bir çift için bekleyen 22 yaşındaki Orhan isimli bir İstanbullu ile de konuştu. Çinli çiftin kuyrukta kendisi beklerken bir başka mağazada alıveriş yaptığını söyleyen Orhan, "Türkiye alışveriş için en uygun yer" dedi.
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