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Aşk kırmızısı

Aşk kırmızısı
Sabah kahvaltılarının baş tacı, menemenin olmazsa olmazı domates, kalpten diyabete, den gribe kadar pek çok hastalığa iyi geliyor. Cinsel yaşama da renk katıyor. Çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor...

Kanserden korur.
● Prostatı engeller.
Tansiyonu düzenler. Kalp krizi riskini azaltır.
● Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.
Kabızlığı önler. Bağırsakları çalıtırır.
● Karaciğeri korur.
Zayıflatır.
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