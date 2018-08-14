Çin'in güçlü markası Huawei, Samsung'un ardından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon şirketi oldu. Apple'ı geride bırakan şirketin bu başarıyı sağlamasında en önemli unsurların başında, P20 Pro modeli geliyor. Samsung'un k‚rlılık oranı 2015 ile 2017 yılları arasında yüzde 16-18 arasında değişirken, Huawei ise 2017'de yüzde 6 karlılık seviyesine ulaştı. Huawei ile Samsung'un Apple'ın Pazar payından ciddi bir bölüm aldığı ve bunun 2020 yılında çok daha artacağına dikkat çekildi.
Apple’a darbe
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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