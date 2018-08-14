Acıların kadını unutulmadı

Tarihler 14 Ağustos 1989'u gösterdiğinde arabesk şarkıcısı Bergen, eski eşi Halis Serbest'in şiddetine uğradı. Cani adam tarafından kurşunlanan ünlü şarkıcı, kurtarılamadı. Sevenleri ise onu unutmadı. 'Acıların Kadını Bergen' dün ölümünün 29'uncu yıldönümünde dualarla anıldı.
Sabahın erken saatlerinde Bergen'in Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine giden Kutlay Akoğlu, Hasan Ayaz ve Yusuf Balcı, Bergen için dua etti. Mezardaki çiçekleri de sulayan Bergen hayranlarından Yusuf Balcı, "Yaşadığı acıları, çektiği çileleri okuduğu şarkılara nakşetmiş bir insan. Yaşımız genç olsa da onun şarkıları bizi derinden etkiliyor" dedi.
Bergen hayranları, 11 Şubat 2015'te Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan'ın mezarını da ziyaret etti.
Sabahın erken saatlerinde Bergen'in Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine giden Kutlay Akoğlu, Hasan Ayaz ve Yusuf Balcı, Bergen için dua etti. Mezardaki çiçekleri de sulayan Bergen hayranlarından Yusuf Balcı, "Yaşadığı acıları, çektiği çileleri okuduğu şarkılara nakşetmiş bir insan. Yaşımız genç olsa da onun şarkıları bizi derinden etkiliyor" dedi.
Bergen hayranları, 11 Şubat 2015'te Tarsus'ta öldürülen Özgecan Aslan'ın mezarını da ziyaret etti.
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