Yol Durumu
  1. Minik Zeynep kaza kurbanı
  2. Acil şifalar

Acıların kadını unutulmadı

Eski eşi tarafından vahşice katledilen ‘Acıların Kadını Bergen’, ölümünün 29’uncu yıldönümünde dualarla anıldı

Acıların kadını unutulmadı
Tarihler 14 Ağustos 1989'u gösterdiğinde arabesk şarkıcısı Bergen, eski eşi Halis Serbest'in şiddetine uğradı. Cani adam tarafından kurşunlanan ünlü şarkıcı, kurtarılamadı. Sevenleri ise onu unutmadı. 'Acıların Kadını Bergen' dün ölümünün 29'uncu yıldönümünde dualarla anıldı.




Sabahın erken saatlerinde Bergen'in Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrine giden Kutlay Akoğlu, Hasan Ayaz ve Yusuf Balcı, Bergen için dua etti. Mezardaki çiçekleri de sulayan Bergen hayranlarından , "Yaşadığı acıları, çektiği çileleri okuduğu şarkılara nakşetmiş bir insan. Yaşımız genç olsa da onun şarkıları bizi derinden etkiliyor" dedi.



Bergen hayranları, 11 Şubat 2015'te Tarsus'ta öldürülen 'ın mezarını da ziyaret etti.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar