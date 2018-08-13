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Yürüyen dava

, lerin çökmesi sonucu yaralandı. Psikolojisi bozulan genç, konuyu yargıya taşıdı. Maddi ve manevi tazminat davası açtı

Yürüyen dava
İstanbul'da yaşayan Mehmet Ali Erik, 27 Şubat'ta Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenleri kullandı. Yürüyen merdivenin çökmesi sonucu boşluğa düşerek yaralandı. Merdivenlerde sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.




Olayın ardından bir parmağında his kaybı oluşan Erik, Metro İstanbul A.Ş.'ye maddi ve manevi tazminat davası açtı. Avukat Gizem Bostancı, "Olay nedeniyle müvekkilim e binemiyor. Kalabalıkta aşırı panik yaşıyor. Fobisinden dolayı işini kaybetti" ifadelerini kullandı.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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