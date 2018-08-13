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: Boğaz'da büyük tehlike

haberi... 'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi

Boğazda büyük tehlike

'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. 'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.

Ayrıntılar gelecek...

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 08:57
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