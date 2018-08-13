İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.
Ayrıntılar gelecek...
İstanbul Boğazı'nda yine gemi tehlikesi yaşandı. Karadeniz'den Marmara'ya doğru ilerleyen Malta bayraklı kargo gemisi Çengelköy açıklarında arızalandı. Yalılara doğru sürüklenen gemi demir atarak son anda durabildi.
Ayrıntılar gelecek...
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