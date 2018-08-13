Kokusu ve tadıyla mest eden Türk kahvesi, antioksidan içeriği ile kanserden koruyor. Konsantrasyonu artırıyor. Ömrü uzatıyor. Alzheimer'ı önlüyor. Tansiyonu düşürüyor. Kalbi koruyor. Diyabete yakalanma riskini düşürüyor. Safra taşı oluşumunu engelliyor.
Tansiyona hatırı var!
Etiketler: Tansiyonu
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.