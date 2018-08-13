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  1. Yumurtada mutluluk var

Tansiyona hatırı var!

Tansiyona hatırı var!
Kokusu ve tadıyla mest eden Türk kahvesi, antioksidan içeriği ile kanserden koruyor. Konsantrasyonu artırıyor. Ömrü uzatıyor. Alzheimer'ı önlüyor. düşürüyor. Kalbi koruyor. Diyabete yakalanma riskini düşürüyor. Safra taşı oluşumunu engelliyor.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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