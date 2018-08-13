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nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 'da hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji ülke genelinde ve 'da 'bugün havalar nasıl olacak' sorularının cevabı...

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu...
Meteoroloji, ülke geneline ilişkin olarak son dakika açıklaması... Ağustos ayını yaşadığımız şu günlerde ülke genelinde sıcaklıklar etkisini gösterirken Türkiye'nin kuzeyi Karadeniz'de sağanak yağışlar etkili oluyor. Durum böyle olunca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.



İŞTE METEOROLOJİ'N��N SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kıyılarında ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında ve Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi 09:32
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