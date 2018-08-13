Son bakış!

Acılı annenin bebeğine son bakışı yürek burktu. Olay dün Burdur'da meydana geldi. 3 aylık kız bebeği H.D.A.'nın nefes borusuna mama kaçtı. Morarmaya başlayan çocuğu gören aile bireyleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Minik bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra babası ve halası tarafından morgdan alındı. Bebeğin cansız bedeni otomobilde bekleyen anne Emine A.'nın kucağına verildi. Acılı annenin bebeğin cenazesine hüzünlü şekilde bakması yürek yaktı. Bebeğin cansız bedeni baba memleketi Konya'ya götürüldü.
Minik bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra babası ve halası tarafından morgdan alındı. Bebeğin cansız bedeni otomobilde bekleyen anne Emine A.'nın kucağına verildi. Acılı annenin bebeğin cenazesine hüzünlü şekilde bakması yürek yaktı. Bebeğin cansız bedeni baba memleketi Konya'ya götürüldü.
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