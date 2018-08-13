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Son bakış!

’da nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık bebek kurtarılamadı. Anne, son kez çocuğuna baktı...

Son bakış!
Acılı annenin bebeğine son bakışı yürek burktu. Olay dün 'da meydana geldi. 3 aylık kız bebeği H.D.A.'nın nefes borusuna mama kaçtı. Morarmaya başlayan çocuğu gören aile bireyleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra babası ve halası tarafından morgdan alındı. Bebeğin cansız bedeni otomobilde bekleyen anne Emine A.'nın kucağına verildi. Acılı annenin bebeğin cenazesine hüzünlü şekilde bakması yürek yaktı. Bebeğin cansız bedeni baba memleketi 'ya götürüldü.

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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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