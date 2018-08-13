Kanserin ilacı onda

Çağın vebası kanser, erken evrede yakalandığında tedavi edilebiliyor. Tedavi sürecinde en çok merak edilen konu ise beslenme düzeni oluyor. İlaçların yanında alınan ve kulaktan kulağa yayılan bitkisel tedavi yöntemleri, bazen yarardan çok zarar veriyor. Hematoloji ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Soley Bayraktar, kemoterapi tedavisi sırasında yapılması gerekenler hakkında bilgi veriyor...
AĞIZ TADI DEĞİŞİR:
Kemoterapi ilaçları, tat alma duyusunu, koku hissini, yutkunmayı ve çiğneme fonksiyonlarını etkiliyor. Tedavi gören kişi, daha önce sevdiği yiyeceklerden uzaklaşabiliyor ya da hiç sevmediği yemekleri canı çekebiliyor.
AZ AMA SIK BESLENİN:
Tedavi, hastaların iştahını kesiyor. Azar azar ama sık yemek yiyerek bunun önüne geçilebiliyor. İştahsızlığın devam ettiği ve kilo verildiği durumlarda ek ilaç için doktora başvurulması gerekiyor.
BULANTIYA ZENCEFİL:
Kemoterapide en sık rastlanan yan etkilerden birini, mide bulantısı oluşturuyor. Kraker ya da kızartılmış ekmek tüketmek bulantıyı bastırıyor. Bol kıyafetleri tercih etmek zencefil çayı tüketmek de olumlu sonuç veriyor. SAKIZ ÇIĞNEYIN: Tedavi sırasında ağızda kuruluk, acı hissi ve yaralar görülüyor. Bu gibi durumlarda ekşi, asidik ve boğazı tahriş edecek besinlerden uzak durmak gerekiyor. Sakız çiğnemek, şeker emmek, limon ya da zencefil kullanmak ağız kuruluğunu ve acılık hissini gideriyor. SU IÇIN: Tedavi sırasında ishal ya da kabızlık sorunları da görülüyor. Bu nedenle tuzlu ayran, yeşillikler, muz, domates, patates gibi sodyum ve potasyum içeren besinleri tüketmek gerekiyor. Bol su içmek de olumlu sonuçlar veriyor.
İLAÇLARA DİKKAT:
Kemoterapi; şeker, tansiyon, kalp hastalığı, ağrı kesici gibi ilaçları kullanmaya engel oluşturmuyor.
AĞIZ TADI DEĞİŞİR:
Kemoterapi ilaçları, tat alma duyusunu, koku hissini, yutkunmayı ve çiğneme fonksiyonlarını etkiliyor. Tedavi gören kişi, daha önce sevdiği yiyeceklerden uzaklaşabiliyor ya da hiç sevmediği yemekleri canı çekebiliyor.
AZ AMA SIK BESLENİN:
Tedavi, hastaların iştahını kesiyor. Azar azar ama sık yemek yiyerek bunun önüne geçilebiliyor. İştahsızlığın devam ettiği ve kilo verildiği durumlarda ek ilaç için doktora başvurulması gerekiyor.
BULANTIYA ZENCEFİL:
Kemoterapide en sık rastlanan yan etkilerden birini, mide bulantısı oluşturuyor. Kraker ya da kızartılmış ekmek tüketmek bulantıyı bastırıyor. Bol kıyafetleri tercih etmek zencefil çayı tüketmek de olumlu sonuç veriyor. SAKIZ ÇIĞNEYIN: Tedavi sırasında ağızda kuruluk, acı hissi ve yaralar görülüyor. Bu gibi durumlarda ekşi, asidik ve boğazı tahriş edecek besinlerden uzak durmak gerekiyor. Sakız çiğnemek, şeker emmek, limon ya da zencefil kullanmak ağız kuruluğunu ve acılık hissini gideriyor. SU IÇIN: Tedavi sırasında ishal ya da kabızlık sorunları da görülüyor. Bu nedenle tuzlu ayran, yeşillikler, muz, domates, patates gibi sodyum ve potasyum içeren besinleri tüketmek gerekiyor. Bol su içmek de olumlu sonuçlar veriyor.
İLAÇLARA DİKKAT:
Kemoterapi; şeker, tansiyon, kalp hastalığı, ağrı kesici gibi ilaçları kullanmaya engel oluşturmuyor.
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