İstanbul Beylikdüzü Kavalıklı sahilinde önceki akşam saatlerinde 6 kişinin bulunduğu tekne battı. 5 kişi kurtarılırken Cemal Keskin denizde kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, dün Keskin'in cesedini, teknenin battığı yerin yaklaşık 100 metre uzağında denizin dibinde buldu. Talihsiz adamın ölüm haberini yakınları yıkıldı. Öte yandan batma anlarını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Tekne faciası
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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