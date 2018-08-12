Ordu canavarı

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2 kişiyi tersten kelepçeleyip, 2 bin 300 TL paralarını gasp eden Mehmet Ali Ç. (45) yakalandı. Zanlının evine yapılan aramada, 10 gün önce öldürülüp hayvanları çalınan Şeker Köseoğlu'nun (60) tüfeği ve çalınan hayvanlarından biri, tüp gazdan zehirlenerek öldükleri iddia edilen Senai ve Ümit Türedi çiftine ait cep telefonu bulundu. Sorguya alınan zanlının, Şeker Köseoğlu'nu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Canavarın, Türedi çiftinin de şüphelisi olarak sorgulandığı bildirildi. Ayrıca 5 kişinin de iki ayrı ev yangınında şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği, bu kişilerin katilinin de Mehmet Ali Ç. olabileceği iddia edildi. Zanlının, hayvan çalmak için gündüz bir evde keşif yaptığı, gece yanlışlıkla başka bir eve girdiği, burada 2 kişinin ellerini tersten kelepçeleyip para ve cep telefonlarını gasp ederek kaçtığı belirlenip yapılan takip üzerine yakalandığı açıklandı.