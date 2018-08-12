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'den 'ya uyarı!

'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Yağmur bulutlarının yeniden üstünde toplanmasıyla ortaya çıkan görüntü, halkın endişelenmesine sebep oldu.

Meteorolojiden Orduya uyarı!

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 09:44
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