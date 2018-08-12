Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Samsun 10'uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre, her iki ilçede de kuvvetli sağanak beklendiği vurgulandı.
Meteoroloji'den Ordu'ya uyarı!
Ordu'nun İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. Yağmur bulutlarının yeniden Karadeniz üstünde toplanmasıyla ortaya çıkan görüntü, halkın endişelenmesine sebep oldu.
Etiketler: Hava durumu , Ordu , Meteoroloji , Karadeniz
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