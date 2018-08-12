Yol Durumu
  1. Meteoroloji'den Ordu'ya uyarı!

Cep telefonlarını gece şarja takıp yatanlar dikkat!

Cep telefonu kullanıcıları genellikle gece yatarken telefonlarını şarja takmayı tercih ediyorlar. Ancak bu durumun zararlarından haberleri var mı? Gece yatmadan şarja takılan cep telefonları bakın nelere sebep oluyor...

Telefonlarını şarja takıp yatanlar dikkat

Akıllı telefonların neredeyse hepsinin pek sevilmeyen, ortak bir yanı var. Onları 24 saatte bir, genellikle kolayımıza geldiğinden her gece şarj etmemiz gerekiyor.

Peki telefonumuzu yattığımız saatten sabaha kadar şarja bırakmak, gerçekten iyi bir fikir mi? Bu davranışımız, cihazımızın piline kalıcı bir hasar veriyor mu? Dahası fazladan tükettiğimiz elektrik ne kadar?

Etiketler: , , ,
  • 12 Ağustos 2018, Pazar 10:34
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar