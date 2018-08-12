Cep telefonlarını gece şarja takıp yatanlar dikkat!

Akıllı telefonların neredeyse hepsinin pek sevilmeyen, ortak bir yanı var. Onları 24 saatte bir, genellikle kolayımıza geldiğinden her gece şarj etmemiz gerekiyor.

Peki telefonumuzu yattığımız saatten sabaha kadar şarja bırakmak, gerçekten iyi bir fikir mi? Bu davranışımız, cihazımızın piline kalıcı bir hasar veriyor mu? Dahası fazladan tükettiğimiz elektrik ne kadar?