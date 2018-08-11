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Tüketici artık "nişasta bazlı" ibaresini etikette görecek

Etiketine bakmadan almayın!

Tarım ve Orman Bakanlığı şekerli ürünlere ilişkin mevzuatta yapacağı değişiklikle, vatandaşlar mısır şurubundan elde edilen her ürünün etiketinde "nişasta bazlı" ifadesini görebilecek.

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu olarak da bilinen Nişasta Bazlı Şekerler (NBŞ), en ucuz ve en fazla mısırdan, ayrıca patates ve buğday gibi bitkilerden elde ediliyor. NBŞ'nin içeriğinde değişen oranlarda fruktoz ve glukoz bulunuyor.

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 18:47
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