Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, FSM Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan köprüde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
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AA'nın haberine göre, FSM Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan köprüde araç yoğunluğu yaşanıyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
YOL DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
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