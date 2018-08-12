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Köprüsü'nde zincirleme

Köprüsü'nde bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik sında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan köprüde araç yoğunluğu yaşanıyor.

2. Köprü girişinde zinncirleme kaza!
(FSM) Köprüsü'nde meydana gelen zincirleme trafik sında 5 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, FSM Köprüsü 'ndan 'na geçişte bir minibüs, bir hafif ticari araç ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 5 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan köprüde araç yoğunluğu yaşanıyor.



Fatih 'nde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 12:23
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