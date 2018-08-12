Gerginleştirici, sıkılaştırıcı, nemlendirici, yenileyici ve arındırıcı gibi birçok farklı maske çeşitleri bulunmaktadır. Cildinize maske yaparken cildinizin neye ihtiyacı olduğunu iyice tespit edip öyle maske yapmaya başlamanız gerekmektedir. Örneğin kuru bir cildiniz varsa maskenin içinde bulunan besinler cildi kurutmaya yönelik olmamalıdır. Bu nedenle öncelikle ihtiyacınızı belirleyip ardından hangi maskeyi yapacağınıza karar vermelisiniz.
Evde kendi cilt maskenizi yapabileceğiniz pratik tarifler
Kadınların en çok önemsedikleri bölge yüzleridir. Ciltleri özellikle de yüz bölgeleri pürüzsüz ve bebek gibi olsun diye güzellik merkezleri, botokslar, cilt temizleme seansları gibi birçok yere servet harcamaya razıdırlar. Oysa cildinize evde de bakım yapmanız pek mümkün. Öncelikle cilt tipinizi doğru bilmeniz ve ona göre adım atmanız gerekiyor. Sonrasında neler yapmak gerekiyor, hangi maskeler yapılır, maske tarifleri nelerdir diye merak edeceğinizi düşünerek sizler için o maske tariflerini yazımızda paylaşıyoruz...
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