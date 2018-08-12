Gerginleştirici, sıkılaştırıcı, nemlendirici, yenileyici ve arındırıcı gibi birçok farklı maske çeşitleri bulunmaktadır. Cildinize maske yaparken cildinizin neye ihtiyacı olduğunu iyice tespit edip öyle maske yapmaya başlamanız gerekmektedir. Örneğin kuru bir cildiniz varsa maskenin içinde bulunan besinler cildi kurutmaya yönelik olmamalıdır. Bu nedenle öncelikle ihtiyacınızı belirleyip ardından hangi maskeyi yapacağınıza karar vermelisiniz.