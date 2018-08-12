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Evde kendi maskenizi yapabileceğiniz pratik tarifler

Kadınların en çok önemsedikleri bölge yüzleridir. leri özellikle de yüz bölgeleri pürüzsüz ve bebek gibi olsun diye güzellik merkezleri, botokslar, cilt temizleme seansları gibi birçok yere servet harcamaya razıdırlar. Oysa cildinize evde de bakım yapmanız pek mümkün. Öncelikle cilt tipinizi doğru bilmeniz ve ona göre adım atmanız gerekiyor. Sonrasında neler yapmak gerekiyor, hangi maskeler yapılır, nelerdir diye merak edeceğinizi düşünerek sizler için o maske tariflerini yazımızda paylaşıyoruz...

Evde pratik cilt maskesi tarifleri

Gerginleştirici, sıkılaştırıcı, nemlendirici, yenileyici ve arındırıcı gibi birçok farklı maske çeşitleri bulunmaktadır. Cildinize maske yaparken cildinizin neye ihtiyacı olduğunu iyice tespit edip öyle maske yapmaya başlamanız gerekmektedir. Örneğin kuru bir cildiniz varsa maskenin içinde bulunan besinler cildi kurutmaya yönelik olmamalıdır. Bu nedenle öncelikle ihtiyacınızı belirleyip ardından hangi maskeyi yapacağınıza karar vermelisiniz.

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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 11:48
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