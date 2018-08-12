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Ağca'nın eski nişanlısı 'ın yanında görüldü

Bir dönem ’nın nişanlısı olan Rabia Kazan, ABD Başkanı Donald 'ın yanından çıktı.

Ağcanın eski nişanlısı Trumpın yanında görüldü
Rabia Kazan, Türkiye'nin gündemine ilk kez Papa suikasti ve cinayetinin faili olan 'nın nişanlısı olarak geldi.

Kazan, daha sonra başörtüsünü çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti.

Rabia Kazan, şu sıralar Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.



Türkiye'nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald 'ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump'ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.

Rabia Kazan'ın hesabında ABD'li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.

İşte o fotoğraflar:





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  • 12 Ağustos 2018, Pazar 13:50
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