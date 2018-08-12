Rabia Kazan, Türkiye'nin gündemine ilk kez Papa suikasti ve Abdi İpekçi cinayetinin faili olan Mehmet Ali Ağca'nın nişanlısı olarak geldi.
Kazan, daha sonra başörtüsünü çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti.
Rabia Kazan, şu sıralar Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.
Türkiye'nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump'ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.
Rabia Kazan'ın hesabında ABD'li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.
İşte o fotoğraflar:
Kazan, daha sonra başörtüsünü çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti.
Rabia Kazan, şu sıralar Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.
Türkiye'nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump'ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.
Rabia Kazan'ın hesabında ABD'li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.
İşte o fotoğraflar:
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