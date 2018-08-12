Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
Çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilirken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü.
Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.
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