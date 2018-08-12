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Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı

Çamlıca Kulesi’nin restoranı yapıldı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan vericilerin tek noktada toplanması için 2016 yılında temeli atılan Küçük Çamlıca Kulesi'ndeki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtilirken, kulenin restoran bölümünün de yapıldığı görüldü.

  • 12 Ağustos 2018, Pazar 11:28
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