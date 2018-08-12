Çare karpuzda!

Yazın şüphesiz en sevilen meyvelerinin başında karpuz geliyor. Vitamin ve mineral deposu bu meyve, hem ağızları tatlandırıyor, hem sağlığa katkı sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde ferahlatan karpuz, aşk hayatını renklendiriyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Karpuzun kabuğundaki beyaz kısmında yüksek miktarda bulunan sitrülin maddesi ise doğal viagra etkisi gösteriyor. Erkeklerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Karpuzun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
✔ Kalp damar sağlığını korur.
✔ Kemikleri güçlendirir.
✔ Vücuttaki yağı azaltır.
✔ Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
✔ Gözleri korur.
✔ İdrar söktürücüdür.
✔ Astıma yakalanmayı önler.
✔ Tansiyonu düzenler.
✔ Kabızlığı giderir.
✔ Kolon, pankreas ve mide kanserlerinden korur.
✔ Kalp damar sağlığını korur.
✔ Kemikleri güçlendirir.
✔ Vücuttaki yağı azaltır.
✔ Antioksidan içeriği ile vücudu temizler.
✔ Gözleri korur.
✔ İdrar söktürücüdür.
✔ Astıma yakalanmayı önler.
✔ Tansiyonu düzenler.
✔ Kabızlığı giderir.
✔ Kolon, pankreas ve mide kanserlerinden korur.
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