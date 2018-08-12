Yine ciğerimiz yandı! Alevlerin yükseldiği yer bu kez Bursa Mudanya'ydı. İlçeye bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. 5 helikopter havadan müdahale ederken AFAD ekipleri yerden alevleri söndürmek için canla başla çabaladı. Ancak rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevlerin yaklaştığı evler boşaltıldı. Bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördüğü saptandı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. "Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Halk, yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti.
Halk, yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.