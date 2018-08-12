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Alev alev

’da ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Büyük panik yaşanırken alevler güçlükle kontrol altına alındı

Alev alev
Yine ciğerimiz yandı! Alevlerin yükseldiği yer bu kez Mudanya'ydı. İlçeye bağlı Göynüklü ve Çağrışan mahallerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman ı çıktı. 5 helikopter havadan müdahale ederken ekipleri yerden alevleri söndürmek için canla başla çabaladı. Ancak rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevlerin yaklaştığı evler boşaltıldı. Bazı villaların çatıları ve bahçeleri yangından zarar gördüğü saptandı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. "Rüzgar olduğu için yangın başka yerlere sıçrıyor. Her türlü müdahaleyi yapıyoruz şu an. Yerleşim yerleri için bazı yerlerde tedbir alıyoruz" ifadesini kullandı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




Halk, yangını söndürmek için uzun süre mücadele etti.
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