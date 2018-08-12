Ceviz-balık-susam tiroitler sağlam

Boyunda bulunan tiroit bezi, insan sağlığı üzerinde hayati önemi bulunuyor. Tiroit bezinin az çalışması durumunda metabolizma yavaşlıyor. Kilo alma, uyku hali, bağırsaklarda yavaşlama ve kabızlık görülüyor. Fazla salgılandığında ise aşırı terleme, zayıflama, titreme, sık dışkılama ortaya çıkıyor. Tiroid bezindeki şişliklere 'nodül' adı veriliyor. Bu nodüller, ilerleyen dönemde kanserleşebiliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, baş ve boyun bölgesine, göğse radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanmış kişilerde tiroit kanserinin daha fazla görüldüğünü belirtiyor.
2 CM'DEN BÜYÜKSE...
2 santimden büyük nodüllerin daha dikkatli incelenmesi gerekiyor. Bazen, cerrahi müdahale gerekebiliyor. Tiroit nodüllerinin incelenmesinde tiroit sintigrafisi önem taşıyor. Tiroid sintigrafisinde sıcak görünen nodüller kanser özelliği taşımıyor. Nodül soğuk ise kanser riski bulunuyor. Nodüllerin değerlendirilmesinde tiroid ultrasonografisi gerekiyor. Ardından biyopsi yapılıyor. Negatif sonuç ortaya çıkarsa ve şüphe devam ederse işlem 6 ay sonra tekrarlanıyor.
NELER YEMELİ?
İYOT: Yağlı balıklar.
TİROZİN: Proteinden zengin besinler.
OMEGA 3: Yağlı balıklar, yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu, ceviz, Omega 3'ten zengin yumurta
TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ: Zeytin, avokado
SELENYUM: Ceviz, et, sakatatlar, balık, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri, yumurta, ay çekirdeği, mantar, susam, sebze ve meyveler.
ÇİNKO: Badem, istiridye, yengeç, tavuk eti, hindi eti, peynir, balık, patates, kuruyemişler, tam tahıl, kuru fasulye, lahana.
SEBZE VE MEYVELER (ANTİOKSİDAN, VİTAMİN, MİNERAL VE FİTOBESİNLER): Dereotu, yeşil yapraklı sebzeler.
KAHVEYE DİKKAT
GUATROGENLER: Karalahana, turp, Brüksel lahanası, karnabahar, kırmızıturp, şalgam.
KAFEIN: Kahve, çay, çikolata, meşrubat.
Soya.
Yapay tatlandırıcılar.
PROF.DR.OSMAN ERK
YARIN: KARACİĞER YAĞLANMASI
2 CM'DEN BÜYÜKSE...
2 santimden büyük nodüllerin daha dikkatli incelenmesi gerekiyor. Bazen, cerrahi müdahale gerekebiliyor. Tiroit nodüllerinin incelenmesinde tiroit sintigrafisi önem taşıyor. Tiroid sintigrafisinde sıcak görünen nodüller kanser özelliği taşımıyor. Nodül soğuk ise kanser riski bulunuyor. Nodüllerin değerlendirilmesinde tiroid ultrasonografisi gerekiyor. Ardından biyopsi yapılıyor. Negatif sonuç ortaya çıkarsa ve şüphe devam ederse işlem 6 ay sonra tekrarlanıyor.
NELER YEMELİ?
İYOT: Yağlı balıklar.
TİROZİN: Proteinden zengin besinler.
OMEGA 3: Yağlı balıklar, yeşil yapraklı sebzeler, keten tohumu, ceviz, Omega 3'ten zengin yumurta
TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİ: Zeytin, avokado
SELENYUM: Ceviz, et, sakatatlar, balık, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri, yumurta, ay çekirdeği, mantar, susam, sebze ve meyveler.
ÇİNKO: Badem, istiridye, yengeç, tavuk eti, hindi eti, peynir, balık, patates, kuruyemişler, tam tahıl, kuru fasulye, lahana.
SEBZE VE MEYVELER (ANTİOKSİDAN, VİTAMİN, MİNERAL VE FİTOBESİNLER): Dereotu, yeşil yapraklı sebzeler.
KAHVEYE DİKKAT
GUATROGENLER: Karalahana, turp, Brüksel lahanası, karnabahar, kırmızıturp, şalgam.
KAFEIN: Kahve, çay, çikolata, meşrubat.
Soya.
Yapay tatlandırıcılar.
PROF.DR.OSMAN ERK
YARIN: KARACİĞER YAĞLANMASI
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