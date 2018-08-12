Ceviz-balık-susam tiroitler sağlam

Boyunda bulunan tiroit bezi, insan sağlığı üzerinde hayati önemi bulunuyor. Tiroit bezinin az çalışması durumunda metabolizma yavaşlıyor. Kilo alma, uyku hali, bağırsaklarda yavaşlama ve kabızlık görülüyor. Fazla salgılandığında ise aşırı terleme, zayıflama, titreme, sık dışkılama ortaya çıkıyor. Tiroid bezindeki şişliklereadı veriliyor. Bu nodüller, ilerleyen dönemde kanserleşebiliyor. İbaş ve boyun bölgesine, göğse radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanmış kişilerde tiroit kanserinin daha fazla görüldüğünü belirtiyor.2 santimden büyük nodüllerin daha dikkatli incelenmesi gerekiyor. Bazen, cerrahi müdahale gerekebiliyor. Tiroit nodüllerinin incelenmesinde tiroit sintigrafisi önem taşıyor. Tiroid sintigrafisinde sıcak görünen nodüllerNodül soğuk ise kanser riski bulunuyor. Nodüllerin değerlendirilmesinde tiroid ultrasonografisi gerekiyor. Ardından biyopsi yapılıyor. Negatif sonuç ortaya çıkarsa ve şüphe devam ederse işlem 6 ay sonra tekrarlanıyor.Yağlı balıklar.Proteinden zengin besinler.Yağlı balıklar,keten tohumu,Omega 3'ten zengin yumurtaavokadoCeviz,sakatatlar,kabuklu deniz ürünleri,yumurta,mantar,sebze ve meyveler.istiridye,tavuk eti,peynir,patates,tam tahıl,lahana.Dereotu, yeşil yapraklı sebzeler.Karalahana, turp, Brüksel lahanası, karnabahar, kırmızıturp, şalgam.Kahve, çay, çikolata, meşrubat.Soya.Yapay tatlandırıcılar.