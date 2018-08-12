Bedelli askerlik başvurusu rekora koşuyor

25 yaş, 15 bin TL bedel ve 21 günlük temel askerlik eğitimi şartını içeren bedelli düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa, 3 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3 Ağustos itibarıyla da bedelli askerlik için 3 Kasım 2018'de sona erecek başvuru süreci başladı. İlk iki günde yaklaşık 200 bin'e ulaşan başvuru sayısı, başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı önceki gün itibariyle bir önceki düzenlemeden yararlananların üstüne çıktı.