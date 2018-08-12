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Bedelli askerlik başvurusu rekora koşuyor

Bedelli askerlik için başvuranların sayısının ilk haftada 290 bini aştığı öğrenildi. Bir önceki bedelli düzenlemesinden toplamda 203 bin kişi yararlanmıştı.

Bedelli askerlik başvurusu rekora koşuyor

25 yaş, 15 bin TL bedel ve 21 günlük temel askerlik eğitimi şartını içeren bedelli düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa, 3 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 3 Ağustos itibarıyla da bedelli askerlik için 3 Kasım 2018'de sona erecek başvuru süreci başladı. İlk iki günde yaklaşık 200 bin'e ulaşan başvuru sayısı, başvuru sürecinin ilk haftasının tamamlandığı önceki gün itibariyle bir önceki düzenlemeden yararlananların üstüne çıktı.

  • 12 Ağustos 2018, Pazar 14:36
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