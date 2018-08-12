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Acı haber

Kutsal topraklarda 16 Türk ı adayı hayatını kaybetti

Acı haber
Binlerce Türk vatandaşı, vazifesini yapmak için Suudi Arabistan'ın Mekke kentine geldi. İbadetlerini yerine getiren Türk hacı adaylarından acı haber geldi. 16 kişinin sıcak ve çeşitli sebeplerden hayatını kaybettiği açıklandı. İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, "Cenabı Hak'tan niyazımız, inşallah ülkemizden ve çeşitli İslam ülkelerinden gelen hacılarımızın sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde hac görevlerini yerine getirerek, ülkelerine salimen, dönmeleridir" dedi.
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