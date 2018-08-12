Binlerce Türk vatandaşı, hac vazifesini yapmak için Suudi Arabistan'ın Mekke kentine geldi. İbadetlerini yerine getiren Türk hacı adaylarından acı haber geldi. 16 kişinin sıcak ve çeşitli sebeplerden hayatını kaybettiği açıklandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, "Cenabı Hak'tan niyazımız, inşallah ülkemizden ve çeşitli İslam ülkelerinden gelen hacılarımızın sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde hac görevlerini yerine getirerek, ülkelerine salimen, dönmeleridir" dedi.
Acı haber
Kutsal topraklarda 16 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
- 12 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.