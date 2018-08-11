Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Gina Stewart'ı görenler 47 yaşında olduğuna inanmakta güçlük çekiyor. 4 annesi olan ve bir de torun sahibi Stewart, sağlıklı ve güzel olmanın sırrını spor olarak açıkladı. Süper babaanne, "Hayatımın en önemli olgusu spor. Günde 2 saat spor yaparak elbette doğru beslenerek genç kalıyorum. Elbette mutlu bir ailem olması da gençlik iksiri. Hayat sizi yargılayanları düşünmek için çok kısa. Yaşınız ve vücut hatlarınızla gurur duyun" dedi. Ülkesindeki birçok magazin dergisi tarafından röportaj yapılan Stewart, film tekliflerini geri çevirdi.
Süper babaanne teklifi reddetti
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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