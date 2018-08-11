İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Danimarka'nın getirdiği peçe yasağını eleştirdiği yazısında peçeli kadınları 'posta kutusuna' ve 'banka soyguncusu'na benzetmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. İngiltere Başbakanı Theresa May, Boris Johnson'ın ifadelerinin "kırıcı" olduğunu söyledi. Theresa May ve diğer Muhafazakâr partililer, parti liderliği için adı geçen Johnson'a 'özür dile' çağrısında bulundu.
Boris Johnson’a tepkiler büyüyor
Etiketler: Boris Johnson , Theresa May , İngiltere , Danimarka
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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