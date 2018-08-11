Yol Durumu
  1. Sarı tutku!
  2. Süper babaanne teklifi reddetti

’a tepkiler büyüyor

Boris Johnson’a tepkiler büyüyor
İngiltere eski Dışişleri Bakanı 'ın, 'nın getirdiği peçe yasağını eleştirdiği yazısında peçeli kadınları 'posta kutusuna' ve 'banka soyguncusu'na benzetmesine tepkiler çığ gibi büyüdü. Başbakanı , Boris Johnson'ın ifadelerinin "kırıcı" olduğunu söyledi. Theresa May ve diğer Muhafazakâr partililer, parti liderliği için adı geçen Johnson'a 'özür dile' çağrısında bulundu.
Etiketler: , , ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar