Kocam dedi ben yaptım

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatılarak devletin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine şahısları 5 ay önce teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Operasyonda Adana'da 1'i kadın 19, Kadirli de ise 9 kişi olmak üzere 28 zanlı gözaltına alındı.



Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerin sorgularında polis ilginç detaylara da ulaştı. Çete lideri öğretmenin haftada 150 bin lira para kazandığı ileri sürülürken, kendisi okula gittiği zaman para kaybı olmaması için eşi Buket D.'ye de internet üzerinden nasıl oynatılacağını öğreterek yasa dışı bahsi eşine oynattırdığı öğrenildi. Gözaltındaki Buket D. ise polise verdiği ifadede eşinin yasa dışı bahis oynattığını bilmediğini belirterek, "Ben kocam bana ne dediyse onu yaptım. Yasa dışı olduğunu bilmiyordum. Suçlu varsa o da eşimdir" dediği belirtildi.







EŞİNİ DOLANDIRMIŞ

Yapılan incelemede Buket D.'nin hesabında 2 milyon 250 bin lira para çıktı. Genç kadının, eşi Mahmut D.'yi bile dolandırdığı ileri sürüldü.