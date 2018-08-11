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Nefes nefese

Yatağa ve solunum cihazına bağlı yaşayan Yusuf, yardım bekliyor.

Nefes nefese
Adana'da 8 yaşındaki Yusuf Hallaçoğlu, 5 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Beyin iltihabı ve solunum yetmezliği teşhisi konulan çocuk, 3 ay komada kaldı. Doktorların "Ölebilir" dediği Yusuf, solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı. tedavisi gören işportacı baba Sabri Hallaçoğlu, oğlunun ilaçlarını alabilmek için yetkililere yardım çağrısı yaptı.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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