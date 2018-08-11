Adana'da 8 yaşındaki Yusuf Hallaçoğlu, 5 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı. Beyin iltihabı ve solunum yetmezliği teşhisi konulan çocuk, 3 ay komada kaldı. Doktorların "Ölebilir" dediği Yusuf, solunum cihazına bağlı yaşamaya başladı. Kanser tedavisi gören işportacı baba Sabri Hallaçoğlu, oğlunun ilaçlarını alabilmek için yetkililere yardım çağrısı yaptı.
Nefes nefese
Yatağa ve solunum cihazına bağlı yaşayan Yusuf, yardım bekliyor.
- 11 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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