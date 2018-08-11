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'de Bizans dönemine ait kalıntılara rastlandı

'un ilçesine bağlı 'de bir ay önce kentsel dönüşüm kapsamında Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı Çınar Apartmanı yıkılırken, inşaat alanındaki hafriyat çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait kalıntılara rastlandı.

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5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyeleri kalıntıların tabanının ortaya çıkarılmasına ve kazı çalışmalarının yapılmasına karar verildi.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi üyesi Gülbahar Baran Çelik, Kalamış- Yat Limanı'nın tarihi önemini hatırlatarak "Kalamış ve çevresinde bir Tunç Çağı yerleşmesi olabilir" diye konuştu.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 08:10
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