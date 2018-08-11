Yol Durumu
  1. Kocam dedi ben yaptım
  2. Metalle 6 yıl!

Acil isyan

Ünlü sunucu , 3 kaburgasını kırarak hastanelik oldu. Özel hastaneye acilden giren ve 2 bin 500 TL ödeme çıkartılan güzel sunucu, dan isyan etti...

Acil isyan
Başarılı sunucu 'ün 3 kaburgası kırıldı. Büyük acı içinde özel bir hastaneye acilden giriş yaparak tedavi olmak isteyen sunucu, 2 bin 500 TL ödeme çıkartıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.



Gittiği özel hastanenin yıllarca sunuculuğunu yaptığını söyleyen Seda Akgül, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Muhtemelen kaburgalarım kırık, acil girişi vereceğim para 2 bin 500 TL. Yıllardır buranın sunuculuğunu yaptım, ayıptır be. Neredeydi acil kapısından girerek bedava olması" dedi. dan da Akgül'e destek yağdı:

Özel hastaneler bu kurula tanımıyor. Devlet bu duruma el atmalı.
Hastanenin bu tavrı cezalandırılmalı. Ölsek bile para alacaklar.
Acil hastalardan para alınamaz. Alanlar bunun bedelini ödemeli.
Ünlü biri olduğu için tepkisigündem oluyor. Biz ne yapalım.
Hastanenin bu fikirde olup hastalara acımaması da insanlığın öldüğünün resmidir.
Etiketler: , ,
  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar