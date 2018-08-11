Acil isyan

Başarılı sunucu Seda Akgül'ün 3 kaburgası kırıldı. Büyük acı içinde özel bir hastaneye acilden giriş yaparak tedavi olmak isteyen sunucu, 2 bin 500 TL ödeme çıkartıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamadı.
Gittiği özel hastanenin yıllarca sunuculuğunu yaptığını söyleyen Seda Akgül, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Muhtemelen kaburgalarım kırık, acil girişi vereceğim para 2 bin 500 TL. Yıllardır buranın sunuculuğunu yaptım, ayıptır be. Neredeydi acil kapısından girerek bedava olması" dedi. Sosyal medyadan da Akgül'e destek yağdı:
Özel hastaneler bu kurula tanımıyor. Devlet bu duruma el atmalı.
Hastanenin bu tavrı cezalandırılmalı. Ölsek bile para alacaklar.
Acil hastalardan para alınamaz. Alanlar bunun bedelini ödemeli.
Ünlü biri olduğu için tepkisigündem oluyor. Biz ne yapalım.
Hastanenin bu fikirde olup hastalara acımaması da insanlığın öldüğünün resmidir.
Gittiği özel hastanenin yıllarca sunuculuğunu yaptığını söyleyen Seda Akgül, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "Muhtemelen kaburgalarım kırık, acil girişi vereceğim para 2 bin 500 TL. Yıllardır buranın sunuculuğunu yaptım, ayıptır be. Neredeydi acil kapısından girerek bedava olması" dedi. Sosyal medyadan da Akgül'e destek yağdı:
Özel hastaneler bu kurula tanımıyor. Devlet bu duruma el atmalı.
Hastanenin bu tavrı cezalandırılmalı. Ölsek bile para alacaklar.
Acil hastalardan para alınamaz. Alanlar bunun bedelini ödemeli.
Ünlü biri olduğu için tepkisigündem oluyor. Biz ne yapalım.
Hastanenin bu fikirde olup hastalara acımaması da insanlığın öldüğünün resmidir.
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